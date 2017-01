Siria, Gb potrebbe cambiare linea politica su Assad

Londra 26 gen. (askanews) - La Gran Bretagna potrebbe cambiare la propria politica in Siria, accettando che il presidente siriano Bashar al-Assad possa presentarsi alle prossime elezioni: lo ha affermato il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson.

"Abbiamo seguito a lungo il mantra secondo cui Assad se ne doveva andare, e non siamo mai riusciti a far sì che ciò accadesse" ha spiegato Johnson in un'audizione alla Camera dei Lord, rispondendo affermativamente alla domanda se uno scenario possibile potesse essere il permettere che il Presidente siriano presentasse la sua candidatura in delle elezioni democratiche sotto il mandato dell'Onu.

