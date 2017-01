Siria, forze curde: con Trump aumentati aiuti militari

Roma, 31 gen. (askanews) - Il sostegno militare degli Stati Uniti ai ribelli siriani "è aumentato" dopo l'insediamento del nuovo presidente americano Donald Trump. E' quanto ha rivelato un portavoce di "Siria Democratica" (SDF), una alleanza arabo-curda dominata dalle Unità di Difesa del popolo curdo (Ypg).

"Per la prima volta la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ci ha inviato per la prima carri blindati e mezzi per trasporto truppe che sono arrivati quattro-cinque giorni fa", ha detto il portavoce dell'Sdf, Talal Sallu citato dal quotidiano panarabo al Quds al Arabi.

L'arrivo delle armi pesanti, "anche se in quantità modesta, è la prova che ulteriore sostegno. In passato non ci arrivavano in questo modo. Ricevevamo armi leggere e munizioni", ha aggiunto il portavoce.