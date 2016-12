Damasco, 26 dic. (askanews) - Le autorità siriane hanno accusato i ribelli di aver giustiziato 21 civili, tra questi anche donne e bambini, nei giorni in cui gli abitanti di Aleppo cercavano di lasciare la città del Nord della Siria dove era in corso l'offensiva militare. I corpi sono stati trovati in due quartieri nella zona est di Aleppo, riporta l'agenzia di stampa Sana, organo del regime di Bashar al Assad.

Il capo dell'unità di medicina legale di Aleppo, Zaher Hajjo, ha detto di aver esaminato "21 cadaveri di vittime civili, tra cui cinque bambini e quattro donne, uccise da gruppi terroristici". "I corpi sono stati trovati nelle prigioni gestite dai gruppi terroristici a Sukkari e al-Kalasseh: le vttime sono state uccise da colpi d'arma da fuoco sparati a distanza molto ravvicinata". (fonte afp)