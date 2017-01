Siria, esponente dell'opposizione moderata a Mosca il 26 gennaio

Roma, 12 gen. (askanews) - Rappresentanti dell'opposizione moderata siriana si stanno preparando per un incontro a Mosca il 26 e il 27 gennaio prossimo per discutere la formazione di una delegazione unica con cui partecipare ai colloqui di Ginevra in programma il prossimo mese. Lo hanno rivelato all'agenzia Sputnik fonti vicine ai negoziati.

Il prossimo 23 gennaio dovrebbero tenersi ad Astana, capitale del Kazakistan negoziati tra l'opposizione ed il regime siriani sponsorizzati da Turchia e Russia, anche se si parla di un possibile rinvio di una settimana. Mentre colloqui di pace sotto gli auspici delle Nazioni Unite sono in programma per l'8 febbraio a Ginevra.

"L'idea dell'incontro del 26-27 gennaio è per semplificare la formazione di una delegazione unitaria" dell'opposizione, ha detto la fonte di Sputnik. Secondo la stessa fonte, sono stati invitati per l'incontro di Mosca sei esponenti dell'opposizione moderata tra cui un rappresentante curdo. Ankara si è sempre opposta alla partecipazione di curdi siriani a qualsiasi colloquio per una transizione politica in Siria.