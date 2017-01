Beirut, 19 gen. (askanews) - L'esercito siriano e i suoi alleati hanno preso d'assedio questa mattina la regione ribelle di Wadi Barada, vicino Damasco, settore chiave per la fornitura di risorse idriche alla capitale siriana. Molte delle infrastrutture che si trovano nell'area sono state danneggiate dai combattimenti tra i ribelli e le forze governative, ha riferito l'Osservatorio siriano sui diritti umani.

"Le forze del regime e i gruppi alleati stanno assediando Wadi Barada dopo avere tagliato le comunicazioni tra questa regione e altre zone controllate dai ribelli" nella regione montuosa di Qalamoun, ha precisato il direttore dell'ong, Rami Abdel Rahman.

Una fonte militare siriana ha confermato che le forze governative stanno proseguendo i loro sforzi per ottenere, senza un'operazione militare di grande respiro, la partenza degli uomini armati di Ain al Fijeh "in modo da evitare ulteriori danni" in questo settore. "Gli uomini armati sono circondati e non hanno altra scelta che accettare un accordo o proseguire l'operazione militare. Noi preferiamo la prima soluzione in modo che il nostro personale possa entrare rapidamente e riparare i danni".

