Istanbuk, 29 dic. (askanews) - L'accordo di cessate il fuoco raggiunto dal governo siriano con sette fazioni armate dell'opposizione è "un'opportunità storica" per mettere fine al conflitto in atto in Siria dal marzo del 2011. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La Turchia e la Russia sono i garanti della tregua generale annunciata per la Siria, che scatterà a mezzanotte.

"Non dobbiamo assolutamente perdere questa opportunità (...) questa è un'opportunità storica", ha detto il presidente in una conferenza stampa tenuta ad Ankara insieme al capo di Stato del Kosovo, Hashim Thaci, e trasmessa in tv. (fonte Afp)