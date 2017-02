Siria, Erdogan: dopo riconquista al-Bab, sarà cruciale Manbij

Roma, 18 feb. (askanews) - Dopo la liberazione di al-Bab dall'Isis, il prossimo obiettivo dell'offensiva turca in Siria "Scudo dell'Eufrate" sarà Manbij, ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyp Erdogan in un'intervista ad Al Arabiya riportata dal Daily Sabah. Il capo di stato turco ha aggiunto che Mabij è cruciale per eliminare dall'area anche il braccio siriano dei ribelli curdi del Pkk, il Pyd.

"Abbiamo detto all'amministrazione Obama in precedenza che Manbij deve essere consegnata agli arabi e loro ci hanno risposto che le unità del PYD/YPG (i curdo-siriani) stavano andando via, ma sfortunatamente non sono mai partiti", ha spiegato Erdogan aggiungendo che dopo Manbij, resta soltanto Raqqa come roccaforte Isis. In questo caso la Turchia è pronta a collaborare con la coalizione internazionale a guida Usa.