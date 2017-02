Siria, distribuite da onlus italiana 700 stufe ad Aleppo

Roma, 28 feb. (askanews) - Aiuti da parte del volontariato italiano alla città di Aleppo in Siria. Al termine del progetto "Riscaldiamo Aleppo" promosso da "Aiutiamo la Siria!" Onlus e realizzato nella martoriata città siriana dai Fratelli Maristi, sono, infatti, state consegnate in questi giorni 700 stufe a gas ad altrettante famiglie per affrontare i rigori di una stagione ancora inclemente anche dal punto di vista metereologico. La Onlus italiana in due settimane ha raccolto quasi 8 mila euro per l'acquisto delle stufe.

"Le notizie che giungono da Aleppo - affermano i volontari - parlano di una città che, se vive una relativa calma dallo scorso dicembre, è tuttavia messa in ginocchio dalla mancanza di acqua. Da 50 giorni infatti l'Isis si è impadronita della stazione di pompaggio di Al Khafsa, attraverso la quale transita l'acqua dell'Eufrate diretta alla città siriana, e ne impedisce il funzionamento".

Tra pochi giorni, annuncia la realtà di volontariato, saranno lanciati due nuovi progetti a favore della popolazione: "Pasqua ad Aleppo" che prevede la distribuzione di generi alimentari e dolci in vista della festività alle famiglie seguite dai Fratelli Maristi e "Proteine per Aleppo", che permetterà a 150 famiglie sostenute dalla chiesa armena di ricevere in media 2 kg di carne e 4 kg di formaggio, generi necessari per l'alimentazione ma i cui prezzi sono diventati proibitivi.