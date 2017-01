Washington, 18 gen. (askanews) - La deputata democratica Usa Tulsi Gabbard è stata di recente a Damasco per incontrarvi membri del regime del presidente siriano Bashar al Assad: è estremamente raro che un membro del Congresso americano effettui una visita del genere. Il viaggio di Gabbard, che è stata inviata in Iraq nel 2004 al seguito della Guardia nazionale delle Hawai, è avvenuto in segreto negli ultimi giorni, secondo il sito Foreign Policy. L'ufficio della deputata ha rifiutato di dire se aveva incontrato o meno il presidente siriano.

Secondo una portavoce di Gabbard, l'obiettivo della visita era quello di incontrare diversi gruppi, fra cui leader religiosi, operatori umanitari, rifugiati e responsabili governativi. La deputata fa parte di coloro che hanno preso posizione contro un cambiamento di regime in Siria. Gabbard ha anche depositato una proposta di legge per porre fine agli aiuti militari ai gruppi ribelli che lottano contro Assad e legati all'Isis e ad al Qaida. "Le nostre limitate risorse dovrebbero essere utilizzate per ricostruire le nostre città qui, non per alimentare delle guerre controproducenti per un cambiamento di regime all'estero", aveva dichiarato di recente. A novembre la deputata si era recata alla Trump Tower per un incontro con Donald Trump. (con fonte Afp)