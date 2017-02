Siria, delegazione di ribelli siriani domani a riunione Astana

Roma, 15 feb. (askanews) - Una delegazione di ribelli siriani sarà presente domani ad Astana, in Kazakistan, per partecipare a un nuovo round di colloqui con i rappresentanti del regime di Damasco sulla crisi in Siria. L'obiettivo della riunione, sponsorizzata da Russia, Iran e Turchia, è il consolidamento del cessate il fuoco in vigore dal 30 dicembre scorso.

"Si, andiamo ad Astana come delegazione ufficiale dell'opposizione, che sarà guidata da Mohammed Alloush", come già avvenuto nella precedente occasione, nel mese di gennaio, ha confermato Yehya al Aridi. Ci hanno promesso che ci sarà un rafforzamento del cessate il fuoco, è per questo che andiamo" ad Astana.

Ahmad Ramadan, uno dei responsabili della Coalizione dell'opposizione siriana in esilio, ha detto da parte sua che "Alloush guiderà una delegazione di cinque membri". "Si tratta di inviare un messaggio ai russi riguardo al mancato rispetto dell'accordo" di cessate il fuoco, ha aggiunto.

Il gruppo di opposizione siriana ha quindi confermato "il rifiuto di discutere ad Astana di qualunque dossier politico", "Occorre lasciare questi argomenti per Ginevra, sotto gli auspici dell'Onu", ha precisato Ramadan.

I colloqui di pace in Svizzera sono stati fissati per il prossimo 23 febbraio e dovranno concentrarsi sugli aspetti politici della crisi in Siria.

(fonte afp)