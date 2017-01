Siria, De Mistura: tregua tiene, ma niente aiuti a zone assediate

Roma, 12 gen. (askanews) - Il cessate il fuoco sta generalmente tenendo in Siria, con alcune eccezioni, ma non ha ancora consentito di portare aiuti alle zone assediate. E' quanto ha detto oggi l'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura.

"La cessazione delle ostilità in Siria sta generalmente tenendo, con alcune eccezioni, ma non ha consentito di portare gli aiuti alle zone assediate", ha detto De Mistura al briefing con la stampa citato da Sputnik, sottolineando che "in teoria" la tregua "avrebbe dovuto offrire la possibilità di accelerare gli aiuti umanitari alle zone assediate. Ma sfortunatamente non sta accadendo".

Il cessate il fuoco è in vigore dal 29 dicembre scorso.