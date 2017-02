Siria, De Mistura: "Moltiplicare sforzi" per soluzione politica

Mosca, 16 feb. (askanews) - L'inviato Onu per la Siria, Staffan De Mistura, ha lanciato oggi un appello da Mosca a "moltiplicare gli sforzi" per una soluzione politica della crisi in Siria, nel giorno in cui si aprià un nuovo round di colloqui ad Astana, incentrati sul consolidamento del cessate il fuoco nel Paese. "Ora è il momento giusto per aumentare gli sforzi in vista di una normalizzazione del processo politico in Siria", ha detto De Mistura, citato dall'agenzia di stampa ufficiale Tass, nel corso di un incontro a Mosca con il capo della diplomazia russa Sergey Lavrov.

De Mistura ha ribadito il "sostegno" dell'Onu i negoziati sulla Siria ad Astana, il cui inizio è previsto per le 11 italiane. I colloqui sono sponsorizzati da Russia, Turchia e Iran e vedranno la partecipazione delle delegazioni del regime siriano e dei ribelli, assieme a "un team tecnico" delle Nazioni unite.

I negoziati di Astana sono considerati un preludio alla riunione di Ginevra del 23 febbraio, sotto l'egida dell'Onu.

(fonte afp)