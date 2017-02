Siria, De Mistura: da colloqui Ginvra non mi aspetto miracoli

Ginevra 23 feb. (askanews) - La quarta sessione dei colloqui di pace sulla Siria che si apre oggi a Ginevra non produrranno "miracoli": lo ha ammesso l'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura.

"I colloqui iniziano stasera: non sarà facile, non mi aspetto miracoli, ma dobbiamo impegnarci in questo compito", ha concluso De Mistura nel discorso di benvenuto alle delegazioni del governo e dei ribelli siriani alle quali ha ricordato la "responsabilità storica" e "l'opportunità" di mettere fine al conflitto.

(fonte Afp)