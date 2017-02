In corso a Ginevra

Ginevra 25 feb. (askanews) - Gli attacchi contro le forze di sicurezza siriane a Homs, costati la vita ad almeno 42 persone e rivendicati dalle milizie jihadiste di Fateh al-Sham, hanno l'obbiettivo di far fallire i negoziati di pace in corso a Ginevra: lo ha affermato l'inviato speciale dell'Onu per la Siria, Staffan de Mistura.

(fonte Afp) (segue)