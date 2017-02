Siria, de Mistura a Damasco e ribelli: no insulti e registrazioni

Ginevra, 27 feb. (askanews) - "Rispettatevi a vicenda, non mettete in dubbio la legittimità dell'uno o dell'altro. Assicuratevi che le riunioni o le conversazioni non siano registrate. Utilizzate un linguaggio appropriato, evitate insulti e attacchi personali". Sono questi i "consigli di base" che l'inviato speciale dell'Onu per la Siria Staffan de Mistura ha inviato con un documento ai delegati di Damasco e dei ribelli siriani per i colloqui a Ginevra e che danno il polso della tensione delle trattative.

Tensione palpabile già nella serata di apertura, giovedì, nella grande sale del Palais des Nations a Ginevra. La delegazione del regime, guidata dall'ambasciatore siriano presso le Nazioni Unite Bashar al-Jaafari, ha partecipato insieme a quella dell'opposizione con in testa il cardiologo Nasr al-Hariri. Tra i due de Mistura che ha chiesto solennemente a entrambi di dare prova di "una responsabilità storica" per mettere fine al conflitto che dura da sei anni.

"Jaafari aveva uno sguardo di sfida, le braccia conserte, ci fissava", ha raccontato un diplomatico occidentale. La delegazione del regime non ha applaudito e ha lasciato la sala immediatamente dopo la fine del discorso di de Mistura. Sul fronte dell'opposizione lo scontro diplomatico è stato evitato in extremis. Furiosi perché de Mistura aveva convocato i gruppi dell'opposizione vicini al Cairo e a Mosca, i membri dell'Alto comitato per i negoziati volevano boicottare la cerimonia, situazione evitata con la pressione dei Paesi che sostengono l'opposizione.

(fonte afp)