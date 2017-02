Siria, Damasco ai ribelli: pronti a scambio prigionieri

Roma, 13 feb. (askanews) - Il regime siriano del presidente Bashar al Assad "è pronto" per uno scambio di prigionieri con i ribelli dell'opposizone. A darne l'annuncio questa mattina è la tv di stato siriana che cita una fonte ufficiale.

"Il governo conferma la sua disponibilità per uno scambio di prigionieri detenuti con persone sequestrate dai gruppi terroristici siano esse uomini o donne, civili o militari", ha riferito l'emittente pubblica aggiungendo che la mossa di Damasco "arriva nel quadro degli sforzi che si stanno compiendo per tenere la prossima riunione in Astana", capitale del Kazakistan dove sono in programma negoziati sponsorizzati da Russia, Turchia e Iran, per consolidare il cessate-il-fuoco raggiunto proprio ad Astana lo scorso 6 febbraio.