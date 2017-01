Roma, 24 gen. (askanews) - Le forze curde siriane hanno annunciato di "non riconoscere" nessuna delle decisioni sulla Siria raggiunte nei colloqui terminati oggi ad Astana capitale del Kazakistan; un annuncio che avviene contemporaneamente ad una dichiarazione dell'inviato Onu, Staffan De Mistura, il quale ha caldeggiato la partecipazione di una delegazione curda ai negoziati nella città svizzera in programma per il prossimo febbraio.

"Non ci sentiamo vincolati a nessuna delle decisioni emesse dalla conferenza di Astana e qualsiasi decisione vincola solamente i partecipanti", si legge in un comunicato emesso oggi dall'Unità per la Difesa del Popolo curdo-siriano (Ypg) ripresa dalla tv satellitare Rudaw.

Lo Ypg auspica quindi che "sia fermata la guerra in corso tra antagonisti per porre fine allo spargimento di sangue siriano e per trovare una soluzione democratica globale". Soluzione alla quale i curdi potrebbero contribuire come accennato appunto da Staffan De Mistura: "La partecipazione di una delegazione curda a Ginevra è una questione molto delicata", ha detto l'inviato Onu da Astana prima di aggiungere che si tratta di un problema che "si ponte ogni volta prima degli incontri" nella città svizzera.

"Io spero che a febbraio", ha precisato De Mistura riferendosi alla data dei colloqui "mi sarà permesso di risolvere la questione della composizione di questa delegazione"