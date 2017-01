Siria, curdi: non siamo stati invitati a negoziati di Astana

Parigi, 10 gen. (askanews) - I curdi siriani non sono stati invitati ai negoziati politici che si terranno a fine gennaio in Kazakhstan sotto gli auspici di Russia e Turchia. Lo ha fatto sapere oggi a Parigi, Khalid Issa, capo dell' "ufficio di rappresentanza di Rojava"; nome dato al Kurdistan siriano, il quale ha deplorato il mancato invito.

"Noi non siamo invitati a Astana. Sembra che ci sia un veto contro la nostra presenza", ha detto a France Presse, Issa, che è anche un membro del PYD (Partito dell'Unione Democratica). Il PYD è osteggiato dalla Turchia, che lo considera un gruppo terroristico legato al PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan) in guerra contro lo Stato turco da trent'anni.

I negoziati per la Siria che si terranno a fine gennaio ad Astana, sotto l'egida di Mosca e Ankara, sponsor di un cessate-il-fuoco entrato in vigore il 30 dicembre in territorio siriano.

Per il momento, rimane incerta la data e l'elenco degli invitati a questi colloqui di pace che dovrebbero essere la base per un nuovo processo politico a Ginevra, sotto l'egida delle Nazioni Unite, prevista nel mese di febbraio.

"Sembra che solo i rappresentanti dei gruppi armati e non rappresentanti politici saranno invitati a negoziare con il regime siriano ad Astana", ha detto Issa.