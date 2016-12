Roma, 29 dic. (askanews) - Il presidente siriano Bashar al Assad è detto "pronto a rispettare" il cessate il fuoco che entrerà in vigore a mezzanotte. E' quanto si legge in una nota diffusa dal Cremlino, in cui si riferisce di un colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo siriano.

I due leader "hanno concordato sul fatto che l'avvio dei colloqui per una risoluzione pacifica ad Astana", in Kazakistan, "sarà un passo importante verso la risoluzione della crisi", stando a quanto si legge nella nota riportata dall'agenzia di stampa russa Interfax.