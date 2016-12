New York, 31 dic. (askanews) - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha adottato all'unanimità la risoluzione che appoggia l'iniziativa di pace di Mosca e Ankara per la Siria, che prevede il cessate il fuoco e negoziati di pace ad Astana, in Kazakistan, a gennaio. (fonte Afp)