New York, 31 dic. (askanews) - Nella risoluzione adottata oggi, il Consiglio di sicurezza dell'Onu "accoglie con soddisfazione e sostiene gli sforzi di Russia e Turchia per mettere fine alla violenza in Siria e avviare un processo politico" e "prende nota" dell'accordo concluso il 29 dicembre scorso. Accordo firmato dal governo di Damasco e da diversi gruppi armati, ad esclusione del Fronte al Nusra, affiliato ad al Qaida, e dello Stato islamico (Isis).

(fonte Afp)