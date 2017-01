Siria, commando Usa a Deir Ezzor: liberati due ostaggi occidentali

Roma, 9 gen. (askanews) - La coalizione diretta dagli Stati Uniti che ieri, durante una operazione di commando di terra nell'est della Siria, ha ucciso 25 jihadisti dello Stato Islamico (Isis) avrebbe anche liberato due "ostaggi occidentali" e "ucciso o portato via elementi dell'Isis catturati" nell'operazione. Lo riferiscono media mediorientali che citano attivisti siriani.

Secondo quanto scrive la tv curda Rudaw, l'operazione compiuta nel pomeriggio di ieri da "un commando di forze speciali comprendente elementi che parlano in lingua araba", avrebbe preso di mira "una importante prigione segreta nella zona nella quale erano detenuti degli ostaggi che si pensa siano occidentali".

In precedenza, L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha indicato che "quattro elicotteri della coalizione internazionale sotto comando statunitense hanno effettuato domenica pomeriggio un'operazione commando di terra di circa due ore nel villaggio di al Koubar, nella provincia orientale di Deir Ezzor". Secondo questa Ong che conta su una vasta rete di attivisti in tutto il Paese, il commando ha ucciso complessivamente venticinque membri dell'Isis: quattordici jihadisti a bordo di una vettura presa di mira dalla forza speciale e altri undici in un attacco contro un impianto per il trattamento controllato dall'Isis in questo villaggio, dove si sono svolti violenti combattimenti.

Ma la tv curda che cita attivisti siriani ha riferito invece che "nell'operazione i soldati del commando, dopo aver estratto dalla vettura i cadaveri hanno portato via con se i corpi assieme a altri jihadisti catturati vivi"; La circostanza, secondo l'emittente, indica che si tratta di "obbiettivi importanti". La cattura e il trasferimento di "jihadisti catturati" è confermata anche dalla tv libanese al Mayadeen.

Nell'operazione, sempre secondo la tv Rudaw, "sono stati liberati due ostaggi occidentali le cui nazionalità non sono note". (Fonte anche Afp)