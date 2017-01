Siria, colloquio tra Putin ed Erdogan in vista colloqui di Astana

Mosca, 12 gen. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan sulla situazione in Siria, in vista dei negoziati di pace in programma in Kazikistan.

"E' stato evidenziato come gli accordi raggiunti con la mediazione di Russia e Turchia tra il governo siriano e l'opposizione moderata per la cessazione delle ostilità siano stati in via generale osservati", ha detto l'ufficio stampa del Cremlino, aggiungendo che Putin ed Erdogan hanno concordato di continuare ad agire di concerto per preparare i colloqui in programma ad Astana alla fine del mese.

I due leader hanno anche discusso di riunire nel prossimo futuro il consiglio bilaterale di cooperazione nell'ambito delle iniziative per rilanciare i rapporti economici e commerciali tra i due Paesi.