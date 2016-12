Gerusalemme, 31 dic. (askanews) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin sul conflitto siriano e su come portare avanti la "cooperazione per la sicurezza" tra Israele e Russia. Lo ha riferito l'ufficio del premier israeliano, dopo che il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha adottato all'unanimità una risoluzione di sostegno all'iniziativa di pace russo-turca per la Siria.

"Il premier Benjamin Netanyahu ha parlato questa sera con il presidente russo Vladimir Putin - si legge in una nota - i due leader hanno discusso degli sviluppi nella regione, in particolare in Siria, e sulla continua cooperazione per la sicurezza in questo ambito, che ha dato prova di scongiurare incomprensioni".

In una visita a Mosca, lo scorso aprile, Netanyahu aveva discusso con Putin di cooperazione militare tra i due Paesi per scongiurare incidenti nello spazio aereo siriano. A giugno il premier israeliano aveva fatto una nuova visita a Mosca per discutere con il presidente russo dell'"applicazione di questi accordi", aveva fatto sapere allora l'ufficio del premier.

Israele ha lanciato alcuni raid aerei contro i miliziani sciiti libanesi Hezbollah che combattono al fianco del regime di Damasco, sostenuto dalla Russia. (fonte Afp)