Siria, colloqui Ginevra: tensione su ordine del giorno e formato

Ginevra, 24 feb. (askanews) - I negoziati di Ginevra sulla crisi in Siria, presentati dall'Onu come una opportunità "storica" per mettere fine a un conflitto lungo sei anni, si annunciano oggi molto difficili, con numerose questioni in sospeso, specialmente sull'ordine del giorno e le modalità di discussione. Aprendo ufficialmente i lavori, ieri sera, l'inviato delle Nazioni Unite, Staffan De Mistura, ha lanciato un solenne appello ai due campi avversi a una "responsabilità storica". "Il popolo siriano attende disperatamente la fine del conflitto e sogna di uscire da questo incubo", ha detto il diplomatico italo-svedese, esortando a "lavorare insieme" perché "non c'è alcuna soluzione militare" alla crisi.

"So che non è facile, c'è molta tensione (...), ma non sappiamo che cosa accadrà se falliremo ancora una volta", ha insistito De Mistura, ammettendo di non attendersi "miracoli" da questo nuovo round di colloqui, il quarto dall'inizio dello scorso anno. E in effetti i colloqui si annunciano molto difficili. L'inviato Onu terrà oggi degli incontri bilaterali con le parti, anche per verificare la possibilità - al momento remota - di negoziati diretti tra le delegazioni del regime di Damasco e dell'opposizione.

L'Alto comitato negoziale, principale delegazione di opposizione, si è detto favorevole a colloqui diretti, ma gli esponenti del regime non si sono ancora pronunciati su questa ipotesi. "Si tratta di una decisione importante perché è sempre più efficace quando si parla direttamente. Non impegnarsi in colloqui diretti potrebbe ritardare le cose", ha spiegato una fonte occidentale.(Segue)