Siria, città di Raqqa senza acqua dopo raid della coalizione

Beirut, 3 feb. (askanews) - Le forniture di acqua a Raqqa, roccaforte dello Stato islamico (Isis) in Siria, sono state tagliate a seguito di raid aerei condotti probabilmente dalla coalizione internazionale contro il principale acquedotto della città. "Dopo i raid della coalizione (guidata dagli Usa, ndr), la principale linea di approvvigionamento di acqua è stata tagliata e ora tutta la città di Raqqa è rimasta senza acqua", ha detto alla France presse Hamoud al-Mousa, attivista del collettivo "Raqa is Being Slaughtered Silently" (Raqqa viene massacrata in silenzio, ndr).

Il collettivo ha riferito di bombardamenti messi a segno la scorsa notte contro diversi ponti situati a Nord della città. "La gente è andata al fiume all'alba per prendere l'acqua", ha aggiunto Mousa. Anche l'Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito di attacchi aerei che hanno interrotto l'approvvigionamento di acqua alla città: "Queste incursioni hanno distrutto un importante acquedotto. Si tratta certamente di raid della coalizione", ha detto il direttore Rami Abdel Rahman.

Sono oltre 300.000 le persone che vivono a Raqqa, diventata "capitale" dell'Isis in Siria nel 2014. (fonte Afp)