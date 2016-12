Siria, bombardamenti turchi uccidono 72 civili

Roma, 23 dic. (askanews) - Sono 72 i civili rimasti uccisi in Siria settentrionale per i bombardamenti turchi su un bastione dello Stato islamico (Isis). L'ha affermato oggi l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Tra le vittime, secondo la stessa fonte, ci sono 21 bambini.

I bombardamenti sono stati realizzati contro Al Bab, che le forze turche stanno cercando di conquistare da settimane. (Fonte Afp)