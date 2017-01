Siria, Bomba uccide a Idlib comandante gruppo affiliato Al Qaeda

Beirut, 5 gen. (askanews) - Abu Nabil, alto comandante di Jund al-Aqsa (gruppo affiliato di Al Qaeda in Siria) è stato ucciso oggi da una bomba che ha distrutto il veicolo sul quale stava viaggiando. Lo riporta l'edizione in inglese di Al-Masdar (La fonte araba) citando media ufficiali. La bomba è stata probabilmente collocata per assassinare proprio Nabil e i suoi compagni, nel Governatorato di Idlib.

Abu Nabil era considerato un membro di alto rango di Jund Al-Aqsa e uno dei loro più importanti specialisti di esplosivi, secondo Al-Masdar. La sua morte arriva pochi giorni dopo che un gruppo di militanti Faylaq Al-Sham è stato preso di mira in un agguato da un gruppo sconosciuto sempre nel Governatorato di Idlib.