Beirut 21 gen. (askanews) - E' salito ad almeno undici il numero dei morti nell'esplosione di un'autobomba avvenuta nel campo profughi siriano di Rukban, al confine con la Giordania: lo hanno reso noto fonti delle organizzazioni siriane per la difesa dei diritti umani, che inizialmente aveva parlato di sette vittime.

Il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi dal momento che vi sono anche 14 feriti in gravi condizioni. L'attacco non è al momento stato ancora rivendicato: gli attentati che hanno come bersaglio i campi profughi sono peraltro una rarità nel conflitto siriano.

Il campo di Rukban, che ospita circa 85mila persone, si trova in una regione desertica al confine giordano; le autorità di Amman impediscono ai profughi di entrare nel Paese perché ne ritengono almeno una parte appartenente alle milizie jihadiste dello Stato islamico (Isis), dal momento che molti provengono da zone sotto il controllo dell'Isis, come Raqqa e Deir Ezzor.

(fonte Afp)