Siria, Assembla Onu vota per gruppo di lavoro su crimini di guerra

Nazioni Unite, 21 dic. (askanews) - L'Assemblea generale delle Nazioni deve votare oggi la creazione di un gruppo di lavoro incaricato di preparare dossier sui crimini di guerra commessi in Siria, prima tappa verso processi che portino alla sbarra i responsabili di atrocità. Il progetto di risoluzione, presentato dal Liechtenstein, è appoggiato da 54 Paesi, tra questi Italia, Usa, Francia, Regno Unito e Germania, oltre alle potenze regionali come Turchia e Arabia saudita. Questo gruppo di lavoro sarà incaricato di raccogliere prove e assicurarsi che i dossier siano "pronti all'uso quando un tribunale con giurisdizione sui crimini di guerra potrà occuparsi di tali questioni, e non è il caso al momento", ha detto Christian Weneweser, ambasciatore del Liechtenstein.

La Russia e la Cina hanno già bloccato nel 2014 una richiesta del Consiglio di Sicurezza che reclamava l'apertura di una inchiesta da parte della Corte penale internazionale. Il testo presentato dal Liechtenstein dovrebbe essere approvato. (con fonte afp)