Siria, Assad: riconquisteremo Raqqa come tutto il resto del Paese

Parigi, 16 feb. (askanews) - Le forze siriane riconquisteranno Raqqa come "ogni centimetro quadrato" del Paese. E' quanto ha detto il presidente siriano Bashar al Assad in un'intervista ai media francesi, sottolineando che "Raqqa è un simbolo" e che gli attentati messi a segno in Francia non sono "stati necessariamente preparati" nella roccaforte siriana dei jihadisti dello Stato islamico (Isis). Perchè "abbiamo l'Isis vicino a Damasco, li abbiamo ovunque", ha aggiunto, per cui "ogni luogo è una priorità a seconda degli sviluppi della battaglia".

"I jihadisti ora sono a Palmira e nella parte orientale della Siria - ha aggiunto Assad, intervistato da radio Europe 1 e dalle emittenti tv TF1 e LCI - per noi è lo stesso, Raqqa, Palmira, Idlib, sono tutte uguali". Ed è "dovere di qualsiasi governo" riprendere il controllo di "ogni centimetro quadrato" del proprio territorio. (segue, fonte Afp)