Siria, Assad: riconquisteremo Raqqa come tutto il resto del ...-2

Parigi, 16 feb. (askanews) - Nel corso dell'intervista, Assad ha quindi smentito in modo categorico che il suo governo pratichi la tortura, respingendo le accuse mosse di recente da Amnesty International riguardo a esecuzioni e atrocità commesse in un carcere situato nei pressi di Damasco. Secondo il presidente siriano, il "rapporto infantile" di Amnesty "non contiene un solo elemento di prova" a sostegno dell'accusa di aver impiccato circa 13.000 nella prigione di Saydnaya tra il 2011 e il 2015.

"Hanno detto di aver intervistato alcuni testimoni, che sono dell'opposizione e hanno disertato. Per questo è fazioso", ha aggiunto. Quindi, riguardo alla tortura, ha detto: "Noi non torturiamo, non è la nostra politica. Per ottenere cosa? Per sadismo? Per avere informazioni? Noi abbiamo tutte le informazioni".

"Se commettessimo tali atrocità faremmo il gioco dei terroristi e loro vincerebbero - ha proseguito - si tratta di conquistare i cuori del popolo siriano, se avessimo commesso tali atrocità non avremmo avuto il sostegno della popolazione per i sei anni di guerra". (fonte Afp)