Siria: Assad esclude tregua a Wadi Barada,combattimenti proseguono

Damasco, 9 gen. (askanews) - Il presidente siriano Bashar al Assad ha escluso ogni cessate-il-fuoco nella regione di Wadi Barada, dove infuriano i combattimenti tra esercito e ribelli per il controllo delle fonti di approvvigionamento idrico di Damasco.

"Il ruolo dell'esercito siriano è di liberare questo settore per impedire ai terroristi di usare l'arma dell'acqua per soffocare la capitale", ha dichiarato in un'intervista ai media francesi.

Dal 20 dicembre, le truppe del regime e gli alleati dell'organizzazione sciita libanese Hezbollah portano avanti un'offensiva per cacciare i ribelli da Wadi Barada, a quindici chilometri da Damasco, e riconquistare le principali fonti di approvvigionamento idrico della capitale.

Secondo Assad, il cessate-il-fuoco promosso da Russia e Turchia - entrato in vigore il 30 dicembre - viene "violato perchè i terroristi occupano la principale fonte idrica di Damasco, privando più di cinque milioni di civili dell'acqua da tre settimane".

Inoltre, ha stimato, "il cessate-il-fuoco non comprende né il gruppo dello Stato Islamico, né il Fronte al Nusra e il settore di Wadi Barada dove si svolgono i combattimenti per liberarlo è occupato da al Nusra". Dunque, ha aggiunto, "non fa parte del cessate-il-fuoco".

(fonte AFP)