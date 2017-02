Siria, Assad boccia proposta Trump su "zone sicurezza"

Per i civili siriani

Washington 10 feb. (askanews) - Il presidente siriano Bashar al-Assad ha respinto la proposta dell'omologo statunitense Donald Trump di creare delle "zone di sicurezza" per i civili siriani, in un'intervista rilasciata a Yahoo News.

"Le zone di sicurezza per i siriani non potranno essere stabilite che quando vi saranno stabilità e sicurezza, quando non si avrà un flusso di terroristi sostenuti dai Paesi vicini e da quelli occidentali", ha ribattuto Assad.

(fonte Afp)(Segue)