Siria, Assad: alcuni rifugiati siriani sono terroristi

Washington 10 feb. (askanews) - "Alcuni" dei milioni di rifugiati fuggiti dalla Siria sono "terroristi": lo ha affermato il presidente siriano Bashar al-Assad, in un'intervista rilasciata a Yahoo News.

"Quei terroristi con le mitragliette che in Siria ammazzano la gente sono pacifici rifugiati in Europa o in Occidente" ha spiegato Assad, senza fornire alcuna cifra ma sottolineando come "non ci sia bisogno di un numero significativo per commettere delle atrocità".

(fonte Afp)