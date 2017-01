Siria, appello Onu: servono 400 mln Usd per 450.000 palestinesi

Beirut, 9 gen. (askanews) - L'agenzia dell'Onu per l'aiuto ai rifugiati in Palestina (Unrwa) ha lanciato un appello perchè siano messi a disposizione oltre 400 milioni di dollari per assistere i palestinesi in Siria. Secondo l'organizzazione, l'80% dei 411 milioni di dollari richiesta servirà a soddisfare "l'urgente necessità" di aiuti per la sopravvivenza per 450.000 palestinesi rimasti in Siria, mentre il resto della somma verrà usata per assistere 31.000 palestinesi fuggiti in Libano e altri 16.000 in Giordania.

Dei circa 450.000 palestinesi rimasti in Siria, 280.000 sono sfollati all'interno del Paese; più di 43.000 sopravvivono in zone assediate di difficile accesso, tra cui il campo di Yarmouk, a Sud di Damasco. (fonte Afp)