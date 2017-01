Siria, Ankara: violazioni tregua minacciano colloqui pace

Ankara, 4 gen. (askanews) - La Turchia ha affermato che i previsti colloqui di pace sulla Siria, sponsorizzati insieme ala Russia, sono a rischio a causa delle ripetute violazioni della tregua in atto nel Paese a opera degli alleati del presidente Bashar al-Assad. Il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu ha invitato l'Iran, principale alleato di Damasco insieme alla Russia, a fare pressione sulle milizie sciite a rispettare la tregua, primo passo per un futuro cessate il fuoco. Se la tregua verrà osservata in modo adeguato, i negoziati si apriranno nella capitale kazaka Stana il 23 gennaio, sotto gli auspici di Russia e Turchia, ha detto il ministro. "Se non fermiamo le crescenti violazioni, il processo di Astana potrebbe fallire. Dopo la tregua, vediamo violazioni" ha detto Cavusoglu in un'intervista all'agenzia di stato Anadolu. "Quando guardiamo a coloro che commettono queste violazioni, si tratta di Hezbollah, in particolare di gruppi sciiti e del governo" ha detto, in riferimento al potente movimento sciita libanese che appoggia Damasco.

A dicembre il processo di pace sponsorizzato da Mosca, alleata del regime, e Ankara, vicina ai ribelli, ha portato all'inizio di una fragile tregua che dovrebbe condurre al negoziato di Astana. Ma nei giorni scorsi la tregua è già finita in crisi e varie fazioni ribelli hanno sospeso i colloqui sul negoziato accusando Assad di violare il cessate il fuoco. Cavusoglu ha chiesto a Teheran di "far pressione sulle milizie sciite e sul governo". Se Russia e Turchia si sono fatte garanti del processo di pace, è da notare che l'Iran non vi ha alcun ruolo.

(fonte Afp)