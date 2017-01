Siria, Ankara: no a invito "terroristi" curdi a negoziati Astana

Istanbul, 14 gen. (askanews) - Ankara ha respinto vivamente l'eventualità che i curdi siriani del Pyd, considerata dalla Turchia una formazione "terrorista", partecipino ai negoziati di Astana per la pace in Siria come auspicato dagli Usa. "Se si invita un gruppo terrorista al tavolo dei negoziati, si può allora anche invitare al Nusra e Daesh", ha esclamato alla stampa il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, facendo riferimento al gruppo Fateh al Sham (ex Fronte al Nusra, al Qaida in Siria) e allo Stato islamico (Isis).

Delle dichiarazioni del dipartimento di Stato Usa questa settimana secondo le quali il Pyd dovrebbe "far parte di questo processo", hanno suscitato l'ira di Ankara. "Non neghiamo il ruolo e il contributo degli Stati Uniti (ai negoziati), ma ci aspettiamo dalla nuova amministrazione Usa che cessi di cooperare con dei gruppi terroristi", ha aggiunto il ministro turco.

Il Partito dell'Unione democratica (Pyd) e il suo braccio armato, le Unità di protezione del popolo curdo (Ypg), sono alleati degli occidentali nel conflitto siriano. La Turchia considera il Pyd un "gruppo terrorista" per i suoi rapporti con i separatisti curdi sul suo territorio e ha denunciato più volte i legami degli Usa sul campo con questa formazione.(con fonte Afp)