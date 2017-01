Siria, almeno otto morti in raid aerei su provincia di Idlib

Malgrado il cessate il fuoco attualmente in vigore

Beirut 14 gen. (askanews) - E' di almeno 8 morti, fra cui dei civili, il bilancio delle vittime di incursioni aeree avvenute nella provincia siriana di Idlib, controllata dai ribelli, nonostante il cessate il fuco attualmente in vigore: lo hanno reso noto fonti delle organizzazioni siriane per la difesa dei diritti umani.

La tregua non riguarda di fatto né le milizie jihadiste dello Stato Islamico (Isis) né quelle affiliate ad al Qaida come Fateh al-Sham: a quest'ultima sono però alleati altri gruppi ribelli non jihadisti, il che ostacola l'applicazione della tregua. Secondo le ong le incursioni, condotte dalle forze aeree russe o siriane, hanno colpito la località di Maaret Masrin.

(fonte Afp)