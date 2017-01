Siria, almeno 9 morti in scontri vicino Damasco nonostante tregua

Beirut, 7 gen. (askanews) - Almeno nove persone, tra cui sette soldati siriani, sono morte negli scontri che si sono verificati nella notte vicino Damasco nonostante la fragile tregua in vigore nel Paese. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani aggiungendo che i combattimenti continuano anche oggi a Wadi Barada, zona controllata dai ribelli dove si trova la principale fonte d'acqua della capitale.

Damasco, che accusa i ribelli di voler assetare la città, non riceve approvviggionamenti idrici dalla fonte dal 22 dicembre. Dal canto loro i ribelli sostengono che l'acquedotto è stato colpito dai raid del regime. Negli scontri di stanotte sono morti anche due civili e altre 20 persone sono rimaste ferite, alcune sarebbero gravi secondo l'Osservatorio.

Attualmente si discute sulla possibilità di far accedere degli esperti all'area di Wadi Barada per sistemare i danni e ripristinare le forniture idriche e così mettere fine agli scontri. Ma non è stato ancora raggiunto un accordo.

(fonte afp)