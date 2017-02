Siria, ad Astana il 6 febbraio riunione gruppo operativo congiunto

Mosca, 2 feb. (askanews) - Si terrà ad Astana il prossimo 6 febbraio la prima riunione del gruppo operativo congiunto per la pace in Siria. Lo rende noto il ministero della difesa russo, da Mosca. Il comitato è stato creato sulla base della soluzione raggiunta durante l'incontro internazionale per la pace in Siria tenutosi il 23 e 24 gennaio 2017. Il lavoro del gruppo operativo vedrà la partecipazione di esperti di Russia, Turchia, Iran e delle nazioni unite. Lo scopo dell'incontro è la discussione della del rispetto della tregua raggiunta fra le parti, l'elaborazione di misure di controllo per evitare l'interruzione della tregua, un miglioramento delle relazioni e della fiducia tra potere e opposizione in Siria.

Particolare attenzione verrà attribuita, secondo Mosca, durante la riunione del gruppo operativo congiunto alla distinzione tra l'opposizione moderata E la formazione terroristica al Nusra, prevista da tutti i paesi garanti della tregua iniziata il 30 dicembre 2016. Lo si apprende dal ministero della difesa russo.