Siria, accordo tra Russia e Turchia per coordinare raid aerei

Mosca, 12 gen. (askanews) - La Russia e la Turchia si sono accordate per attivare un meccanismo di "coordinamento" delle rispettive forze aeree in Siria per colpire i "bersagli terroristici". Lo ha detto il ministero della Difesa russo.

Le delegazioni dei due Paesi, che il mese scorso hanno siglato un accordo di cessate il fuoco in Siria, si sono incontrate a Mosca e hanno firmato un documento che "definisce il meccanismo di coordinamento e cooperazione" dei raid nonché utile a prevenire pericolosi incidenti nello spazio aereo siriano.

(fonte afp)