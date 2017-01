Roma, 19 gen. (askanews) - A Idlib, roccaforte dell'opposizione siriana nel Nord-ovest del Paese è scoppiata una guerra tra fazioni ribelli islamisti. Secondo quanto ha riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani, "combattenti del Jabhat Fath al Sham ("Fronte per la Conquista della Grande Siria", ex Fronte al Nusra, la filiale siriana di al Qaida) hanno attaccato diversi posti di blocco e siti controllati da Ahrar al Sham", gruppo ribelle islamista che proprio oggi ha annunciato che non parteciperà ai negoziati di Astana voluti da Turchia e Russia per consolidare la tregua nel Paese arabo.

L'Osservatorio, una Ong vicina all'opposizione con sede a Londra, ha riferito inoltre che "negli scontri tra i due gruppi armati avvenuti nella parte occidentale di Idlib, quelli di Fath al Sham (ex qaidisti) hanno preso il loro controllo di un valico sulla frontiera con la Turchia", senza indicarne il nome.