Siria, 6 civili uccisi in raid di Damasco in provincia Aleppo

Beirut, 12 gen. (askanews) - Almeno sei civili, tra cui quattro bambini, sono rimasti uccisi in raid aerei lanciati oggi dal governo siriano nella provincia di Aleppo. Stando a quanto riferito dall'Osservatorio siriano per i diritti umani, l'aviazione di Damasco ha colpito questa mattina un'abitazione nel villaggio di Babk, nella zona occidentale della provincia di Aleppo. Diverse le persone rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave.

L'ong ha anche riferito di almeno 22 jihadisti uccisi in raid aerei condotti nelle ultime 24 ore nella vicina provincia di Idlib. Si tratta perlopiù di combattenti dell'ex affiliata di al Qaida, Fateh al-Sham. Al momento non è chiaro chi abbia lanciato gli attacchi aerei. Fateh al-Sham non è tra i gruppi che hanno sottoscritto l'accordo di tregua annunciato alla fine dello scorso anno. La provincia di Idlib è essenzialmente controllata dall'alleanza delle forze di opposizione nota come Esercito di Conquista, dominata da Fateh al-Sham. (fonte afp)