Siria, 4 soldati turchi uccisi in battaglia cruciale per Al Bab

Istanbul, 21 dic. (askanews) - Quattro soldati turchi sono stati uccisi è altri 15 sono rimasti feriti negli scontri contro i jihadisti dello Stato Islamico per il controllo della città di Al Bab, a 25 chilometri dal confine turco. Uno dei 15 feriti versa in gravi condizioni, riporta l'agenzia turca Anadolu. I corpi dei quattro soldati uccisi sono stati trasportati via aerea a Gaziantep, in Turchia.

Controllata dall'Isis, Al Bab è diventata l'obiettivo principale dell'esercito turco in oltre tre mesi di campagna all'interno della Siria a sostegno dei ribelli siriani filo-Ankara.

L'agenzia stampa Amaq, riconducibile all'Isis, ha indicato che è stato compiuto un attacco kamikaze contro i ribelli siriani filo-Ankara e le truppe turche a ovest di Al Bab, senza fornire ulteriori dettagli. Intanto l'aviazione turca ha colpito 47 obiettivi isis attorno ad Al Bab, uccidendo oltre 45 jihadisti, scrive Anadolu. (fonte afp)