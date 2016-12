Siria, 14 soldati turchi uccisi in scontri contro Isis

Ankara, 21 dic. (askanews) - Quattrodici soldati turchi sono stati uccisi e altri 33 sono rimasti feriti negli scontri contro l'Isis per il controllo della cittadina siriana di Al Bab, attualmente nelle mani dello Stato Islamico, vicina al confine con la Turchia, . Il bilancio è il più grave mai registrato dall'esercito turco, che in queata zona lotta in appoggio ai ribelli anti-jihadisti. In un comunicato dell'esercito si precisa che lo Stato islamico ha fatto ricorso anche a tre autobombe kamikaze contro ribelli e soldati turchi. (fonte afp)