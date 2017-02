Siria, Usa rassicurano: "chiaro appoggio" a negoziati Onu Ginevra

Bonn, 17 feb. (askanews) - I Paesi occidentali e arabi che sostengono l'opposizione siriana al regime di Bashar al Assad hanno ribadito il loro "chiaro appoggio" ai negoziati di Ginevra sotto l'egida delle Nazioni Unite per arrivare a una soluzione politica credibile. Lo ha dichiarato alla stampa il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, al termine di un incontro sulla Siria tenuto oggi a margine del G20 di Bonn, a cui ha partecipato il segretario di Stato americano Rex Tillerson.

"Le Nazioni Unite hanno bisogno di un ampio sostegno ed è apparso chiaro che vogliamo tutti una soluzione politica, perchè una soluzione militare da sola non porterà la pace in Siria", ha detto Gabriel. All'incontro hanno partecipato una decina di Paesi occidentali e arabi, insiema a Turchia ed Ue, che hanno concordato una posizione comune in vista dei negoziati in programma a Ginevra il 23 febbraio.

"Tutti hanno sostenuto Ginevra, in particolare quelli che erano nuovi al tavolo, come il nostro collega americano, molto coinvolto nella discussione", ha aggiunto Gabriel. (fonte Afp)