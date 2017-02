Shoigu a de Mistura: ricostruzione Siria parta da Costituzione

Mosca, 16 feb (askanews) - La ricostruzione della Siria parta dalla costituzione. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu in un incontro con il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, al ministero della Difesa. "Siamo ben consapevoli che da qualcosa si deve iniziare. A nostro avviso, sarebbe molto bello iniziare con una discussione del progetto di Costituzione. Il progetto di Costituzione in sé non porta alcuna quadro chiaro, è una questione di dialogo e confronto. Il progetto di Costituzione deve essere discusso da tutti i settori della società siriana" ha detto il ministro.