Segretario Onu "profondamente" dispiaciuto per veto Usa a Fayyad

A nomina come inviato Onu in Libia

Dubai 13 feb. (askanews) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto "profondamente spiaciuto" per il veto statunitense alla nomina dell'ex premier palestinese Salam Fayyad alla carica di inviato Onu in Libia.

Guterres ha ribadito di "non vedere alcuna ragione" per il veto a Fayyad, "la persona giusta al momento giusto": "E' una perdita per il processo di pace e il popolo libico".

L'ambasciatore statunitense presso l'Onu, Nikki Haley, aveva affermato che l'incarico avrebbe mandato "il messaggio sbagliato in seno all'Onu", dove la Palestina non gode dello status di membro a pieno diritto; Haley aveva inoltre accusato le Nazioni Unite di essere "da troppo tempo parziali nei confronti dell'Autorità palestinese, a danno dei nostri alleati in Israele".

(fonte Afp)