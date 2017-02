Roma, 20 feb. (askanews) - A Mosul è in corso un vero e proprio assedio che sta mettendo a gravissimo rischio la vita di centinaia di migliaia di persone, tra cui almeno 350.000 bambini intrappolati nella parte occidentale della città, che rischiano di morire di fame o di essere uccisi dall'ISIS o dal fuoco incrociato, è l'allarme lanciato oggi da Save the Children, l'Organizzazione internazionale dedicata dal 1919 a salvare i bambini in pericolo e a promuovere i loro diritti.

"Le testimonianze che ci giungono in queste ore da Mosul ovest sono profondamente preoccupanti. I bambini e le loro famiglie stanno letteralmente morendo di fame. Anche se nei mercati c'è disponibilità di cibo, le persone non hanno abbastanza soldi per comprarlo. Quello in corso è un vero e proprio assedio. Se cercano di fuggire, i civili vanno incontro a una morte pressoché certa, per mano dei combattenti dell'Isis; se decidono di restare, allora rischiano di essere uccisi dalle bombe e dal fuoco incrociato. Le forze irachene e gli alleati della coalizione, tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito, devono fare ogni sforzo possibile per garantire, nel corso della loro avanzata, la protezione dei bambini e permettere urgentemente l'accesso degli aiuti umanitari di cui c'è disperato bisogno", ha dichiarato Maurizio Crivellaro, Direttore di Save the Children in Iraq.

Le testimonianze raccolte dal personale di Save the Children sul campo raccontano di condizioni drammatiche dei civili intrappolati nella parte occidentale di Mosul e di intere famiglie con bambini giustiziate dai combattenti dell'ISIS mentre tentavano disperatamente di fuggire. (Segue)